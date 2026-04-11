Rajasthan Politics : जोशी का राज्यपाल कटारिया पर पलटवार, लिखा 11 पेज का लेटर, लगाए गंभीर आरोप

राज्यपाल का सवाल था कि मावली के पूर्व विधायक जोशी ने एक चुनाव के बाद सीट छोड़ दी थी। जोशी ने कहा कि मैंने जीतकर सीट छोड़ी। उन्होंने कहा कि रणछोड़ मैं नहीं, आपने हार के डर से सीट छोड़ी थी। मैं 15 साल तक क्षेत्र में सक्रिय रहा। आपने (गुलाबचंद कटारिया) मुझे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने 2013 में मेरा टिकट कटवाया था। 2008 में मेरे विरुद्ध कांग्रेस प्रत्याशी को आर्थिक सहयोग दिलाने के आरोपों पर आज तक मौन क्यों है? आपने मुझे टारगेट किया, इसलिए पत्र लिखना जरूरी हो गया है।