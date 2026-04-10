Congress : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर व मनीष यादव को राहत, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

इन सभी पर आरोप था कि 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग जाम कर दिया था। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कोर्ट को बताया कि अपराध बनता ही नहीं है। जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है, वे तो घटना के समय विश्व विद्याालय के गेट पर थे। कोर्ट ने बिना आधार के सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान जांच अधिकारी (आईओ) के बयान तक दर्ज नहीं हुए, केवल तीन पुलिसकर्मियों के बयानों के आधार पर सजा सुना दी गई।