10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

देर रात उदियापोल सर्कल से हटे पेड़, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पेड़ों को विशेषज्ञों की मौजूदगी में गुरुवार देर रात हटाया गया उदयपुर. शहर में एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत उदियापोल चौराहे के आसपास पिलर खड़े कर दिए गए हैं। अब चौराहे पर पिलर खड़े किए जाने हैं। ऐसे में यहां सर्कल के बीच में मौजूद गार्डन में मौजूद पेड़ों को [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Apr 10, 2026

क्रेन की मदद से पेड़ों को मिट्टी सहित उखाड़ा गया और एक-एक कर उन्हें नगर निगम में शिफ्ट किया गया।

spource patrika photo

पेड़ों को विशेषज्ञों की मौजूदगी में गुरुवार देर रात हटाया गया

उदयपुर. शहर में एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत उदियापोल चौराहे के आसपास पिलर खड़े कर दिए गए हैं। अब चौराहे पर पिलर खड़े किए जाने हैं। ऐसे में यहां सर्कल के बीच में मौजूद गार्डन में मौजूद पेड़ों को गुरुवार देर रात नगर निगम प्रांगण में शिफ्ट किए गए।

उदियापोल चौराहे के बीच में बने पार्क में बड़े और हरे-भरे 40 पेड़ लगे हुए हैं। एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान इस स्थान पर भी निर्माण कार्य की जानकारी नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना को मिली तो उन्होंने पेड़ों को स्थानांतरित करने पर जोर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप इन पेड़ों को विशेषज्ञों की मौजूदगी में गुरुवार देर रात हटाया गया। इससे पूर्व नगर निगम कार्यालय के सामने मौजूद नेहरू बाल उद्यान में पहले ही गड्ढे करवा दिए। रात को क्रेन की मदद से पेड़ों को मिट्टी सहित उखाड़ा गया और एक-एक कर उन्हें नगर निगम में शिफ्ट किया गया। इस दौरान निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 07:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / देर रात उदियापोल सर्कल से हटे पेड़, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर वर्ष 10 अप्रेल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में होम्योपैथी के सिद्धांतों, इसकी उपयोगिता और सुरक्षित उपचार पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

होम्योपैथी केवल लक्षणों को दबाने का नहीं, बल्कि रोग के मूल कारण को समझकर शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का उपचार है।
उदयपुर

Ravindra Singh Bhati: उदयपुर कोर्ट में पेश हुए रविंद्र सिंह भाटी, बोले- आंदोलन कुचलने के लिए रचा गया राजनीतिक षड्यंत्र

Ravindra Singh Bhati news, Udaipur court hearing, political conspiracy allegation Rajasthan, Shiv MLA Bhati case, student protest case Rajasthan, COVID student आंदोलन case, Rajasthan politics news, Bhati court appearance, MLA Bhati statement, Rajasthan court news, student fee protest Rajasthan, political controversy Rajasthan, Barmer politics news, Jaisalmer Balotra development, refinery project Barmer, Rajasthan breaking political news, High Court bench Udaipur demand, Rajasthan MLA news, social harmony statement Bhati, Rajasthan latest news
उदयपुर

Udaipur News: जमीन के सौदों से भरी यूडीए की तिजोरी, अब 1020 करोड़ से बदलेगा शहर का नक्शा

Good News for Udaipur Residents Thokar Choraha Set for Makeover Traffic Congestion Relief Expected
उदयपुर

उदयपुर की कार का जयपुर में कट गया चालान, एक नंबर की थीं 2 कारें, मैसेज मिलते ही चौंका असली मालिक

Udaipur Car Fined in Jaipur Duplicate Number Plate Scam Surfaces as Owner Shocked by E-Challan Alert
उदयपुर

सिम बदलते ही ट्रांजेक्शन पर लगेगा ब्रेक, मजबूत होगी बैंकिंग सुरक्षा

डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ साइबर अपराधियों के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। सिम स्वेप, क्लोनिंग और ओटीपी फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी ने बैंकों और रेगुलेटरी संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.