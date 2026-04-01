देर रात उदियापोल सर्कल से हटे पेड़, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

उदियापोल चौराहे के बीच में बने पार्क में बड़े और हरे-भरे 40 पेड़ लगे हुए हैं। एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान इस स्थान पर भी निर्माण कार्य की जानकारी नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना को मिली तो उन्होंने पेड़ों को स्थानांतरित करने पर जोर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप इन पेड़ों को विशेषज्ञों की मौजूदगी में गुरुवार देर रात हटाया गया। इससे पूर्व नगर निगम कार्यालय के सामने मौजूद नेहरू बाल उद्यान में पहले ही गड्ढे करवा दिए। रात को क्रेन की मदद से पेड़ों को मिट्टी सहित उखाड़ा गया और एक-एक कर उन्हें नगर निगम में शिफ्ट किया गया। इस दौरान निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।