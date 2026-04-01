छोटी खुराक – बड़ा असर, सुरक्षित और वैज्ञानिक इलाज की भरोसेमंद पद्धति होम्योपैथी

विश्व होम्योपैथी दिवस विशेष : प्राकृतिक दवाओं से जड़ से उपचार, बढ़ रहा है होम्योपैथी पर भरोसा



उदयपुर. तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव और असंतुलित दिनचर्या आज कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। ऐसे समय में लोग ऐसे उपचार की तलाश में हैं जो सुरक्षित भी हो, शरीर को नुकसान भी न पहुंचाए और बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सहायक हो। इन्हीं कारणों से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। होम्योपैथी बीमारी के लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उपचार करती है। इसमें शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाई जाती है। इसी कारण इसे समग्र चिकित्सा पद्धति माना जाता है, जिसमें शरीर, मन और जीवनशैली तीनों को महत्व दिया जाता है।