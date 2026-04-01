छोटी खुराक – बड़ा असर, सुरक्षित और वैज्ञानिक इलाज की भरोसेमंद पद्धति होम्योपैथी

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विश्व होम्योपैथी दिवस विशेष : प्राकृतिक दवाओं से जड़ से उपचार, बढ़ रहा है होम्योपैथी पर भरोसा
उदयपुर. तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव और असंतुलित दिनचर्या आज कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। ऐसे समय में लोग ऐसे उपचार की तलाश में हैं जो सुरक्षित भी हो, शरीर को नुकसान भी न पहुंचाए और बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सहायक हो। इन्हीं कारणों से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। होम्योपैथी बीमारी के लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उपचार करती है। इसमें शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाई जाती है। इसी कारण इसे समग्र चिकित्सा पद्धति माना जाता है, जिसमें शरीर, मन और जीवनशैली तीनों को महत्व दिया जाता है।
समान से समान का उपचार, होम्योपैथी का मूल सिद्धांत
होम्योपैथी का मूल सिद्धांत सम: समं शमयति है, जिसका अर्थ है समान लक्षण उत्पन्न करने वाला पदार्थ ही उन्हीं लक्षणों का उपचार कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न करता है, वही पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में रोगी को देने पर उन लक्षणों को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। यह उपचार पद्धति दवाओं की अत्यंत छोटी मात्रा का उपयोग करती है, जिससे दुष्प्रभाव की संभावना बहुत कम रहती है।---
तीव्र और दीर्घकालिक दोनों रोगों में उपयोगीअक्सर यह माना जाता है कि होम्योपैथी का प्रभाव बहुत धीरे-धीरे होता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। सही दवा का चयन होने पर तीव्र रोगों में भी होम्योपैथी तेजी से राहत दे सकती है। बुखार, एलर्जी, सर्दी-खांसी, दस्त और अचानक होने वाली कई समस्याओं में मरीजों को शीघ्र आराम मिल सकता है। वहीं दीर्घकालिक रोगों में उपचार थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि इसमें बीमारी को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।
न्यूरोलॉजिकल और मानसिक समस्याओं में भी सहायक
आधुनिक जीवन में तनाव, अनिद्रा और मानसिक दबाव से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में होम्योपैथी को कई लोग एक सहायक उपचार पद्धति के रूप में अपना रहे हैं। माइग्रेन, मिर्गी, तंत्रिका संबंधी दर्द, अनिद्रा, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं में यह पद्धति रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करती है।--
प्राकृतिक स्रोतों से तैयार होती हैं दवाएं
होम्योपैथिक दवाएं मुख्य रूप से पौधों, खनिजों और जैविक तत्वों से तैयार की जाती हैं। इन्हें विशेष प्रक्रिया के माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में तैयार किया जाता है। इसी कारण इन दवाओं को सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है और यह शिशुओं, गर्भवती महिलाओं तथा वृद्धों सहित सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी मानी जाती हैं।
प्रत्येक रोगी के लिए अलग उपचार
होम्योपैथी की एक विशेषता यह है कि इसमें हर मरीज का उपचार अलग-अलग तरीके से किया जाता है। चिकित्सक रोग के साथ-साथ रोगी की शारीरिक संरचना, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्वभाव और जीवनशैली को भी ध्यान में रखते हैं। इसी कारण एक ही बीमारी से पीड़ित दो व्यक्तियों को अलग-अलग दवाएं दी जा सकती हैं।---
क्यों मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस
हर वर्ष 10 अप्रेल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक सैमुअल हैनिमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में होम्योपैथी के सिद्धांतों, इसकी उपयोगिता और सुरक्षित उपचार पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
होम्योपैथी सुरक्षित, प्राकृतिक और समग्र उपचार पद्धति है, जो शरीर की स्व-चिकित्सा क्षमता को सक्रिय कर स्वास्थ्य को संतुलित करने का कार्य करती है। होम्योपैथी केवल लक्षणों को दबाने का नहीं, बल्कि रोग के मूल कारण को समझकर शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का उपचार है। सही दवा के चयन से तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रोगों में अच्छे परिणाम मिलते है।
डॉ. महावीर शर्मा, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक
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