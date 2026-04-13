पैंथर ने दो किसानों पर हमला कर किया लहूलुहान

सेमाल निवासी शंकरलाल पुत्र रोड़ा और वाला पटेल पुत्र पेमा रविवार शाम करीब 6 बजे अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा (हरी घास) लेने गए थे। पैंथर पहले से ही वहां घनी झाड़ियों और घास में दुबका बैठा था। जैसे ही शंकरलाल ने घास काटना शुरू किया, पैंथर ने उन पर हमला बोल दिया। शंकरलाल की चीख सुनकर पास ही काम कर रहे वाला पटेल उन्हें बचाने दौड़े, तो पैंथर ने उन पर भी हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया।