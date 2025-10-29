बस स्टैंड पर पार्किंग में हो रही खुलेआम यात्रियों से लूट

उदयपुर. उदियापोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर पार्किंग में यात्रियों से मनमानी वसूली की जा रही है। यहां ठेका कंपनी ने नियमों से विपरीत अपने फायदे के अनुसार बोर्ड लगा रखा है। कई बार लोग इसका विरोध करते हैं तो झगड़े तक की नौबत आ जाती है।जानकारी के अनुसार, कुछ माह पूर्व श्री करणी पार्किंग सेवा को रोडवेज बस स्टैंड पर पार्किंग का ठेका 1.82 लाख रुपए प्रतिमाह के हिसाब से दिया गया। इसके तहत फर्म को 7 हजार स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध करवाई। फर्म की ओर से यहां पार्किंग शुल्क का बोर्ड लगाया, लेकिन इसे अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया गया। इसके बावजूद यहां आने वाले लोगों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। -