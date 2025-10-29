Patrika LogoSwitch to English

बस स्टैंड पर पार्किंग में हो रही खुलेआम यात्रियों से लूट

 उदियापोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर पार्किंग में यात्रियों से मनमानी वसूली की जा रही है। यहां ठेका कंपनी ने नियमों से विपरीत अपने फायदे के अनुसार बोर्ड लगा रखा है। कई बार लोग इसका विरोध करते हैं तो झगड़े तक की नौबत आ जाती है।

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Oct 29, 2025

बस स्टैंड की पार्किंग पर लगाया गया फर्म का बोर्ड।

उदयपुर. उदियापोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर पार्किंग में यात्रियों से मनमानी वसूली की जा रही है। यहां ठेका कंपनी ने नियमों से विपरीत अपने फायदे के अनुसार बोर्ड लगा रखा है। कई बार लोग इसका विरोध करते हैं तो झगड़े तक की नौबत आ जाती है।जानकारी के अनुसार, कुछ माह पूर्व श्री करणी पार्किंग सेवा को रोडवेज बस स्टैंड पर पार्किंग का ठेका 1.82 लाख रुपए प्रतिमाह के हिसाब से दिया गया। इसके तहत फर्म को 7 हजार स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध करवाई। फर्म की ओर से यहां पार्किंग शुल्क का बोर्ड लगाया, लेकिन इसे अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया गया। इसके बावजूद यहां आने वाले लोगों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। -

फर्म का बोर्ड फर्म की राशिरोडवेज के नियमानुसार 4, 6, 12, 24, 24 से 48 और इसके बाद प्रत्येक 12 घंटे पर वसूले जाने वाला शुल्क बोर्ड पर लिखना था, लेकिन फर्म ने अपनी मर्जी से बोर्ड तैयार करवा लिया। इसमें 4 से 18 घंटे ही लिखे हुए हैं। इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मर्जी से राशि वसूल रहे हैं।

-नियमानुसार ये है राशि

वाहन की किस्म साइकिल स्कूटर-बाइक कार-जीप4 घंटे तक 5 10 15

6 घंटे तक 7 15 2012 घंटे तक 10 20 25

24 घंटे तक 12 30 4524 से 48 घंटे तक 20 40 75

48 घंटे के बाद प्रति 12 घंटे का शुल्क 3 10 20

बोर्ड पर अंकित गलत राशिवाहन की किस्म साइकिल स्कूटर-बाइक कार-जीप

4 घंटे तक 5 10 156 घंटे तक 7 15 20

12 घंटे तक 10 20 2518 घंटे तक 12 30 45

---------बस स्टैंड पर कभी कभार ही जाने का काम पड़ता है। रविवार दोपहर 11.45 पर उन्होंने दो पहिया वाहन पार्किंग में रखा। सोमवार को 24 घंटे बाद जब वे वाहन लेने गए तो उनसे 100 रुपए वसूले गए, जो गलत वसूली है। इसकी जानकारी मुझे वहां से निकलने के बाद हुई।

- गोविंद सालविया, निवासी, सरेरा, खेरवाड़ा-

बस स्टैंड पर रिश्तेदारों और परिचितों को रिसीव करने और छोड़ने के लिए जाता रहता हूं। ऐसे में 10 मिनट से आधा घंटा गाड़ी खड़ी रहती है। इसके बावजूद पार्किंग कर्मचारी 25 रुपए तक वसूल रहे हैं।

- भूपेंद्र नागदा, निवासी, पुलिस लाइन टेकरी

उदयपुर

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

