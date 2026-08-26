ऑल इंडिया ज्ञानशाला विशिष्ट प्रशिक्षक अवार्ड से सम्मानित होंगी भीम की बेटी शांता गेलड़ा

भीम. भीम की बेटी एवं चेन्नई के तडियारपेट निवासी शांता गेलड़ा पुत्री स्वर्गीय धर्मी चंद कोठारी, पत्नी स्वर्गीय मुकेश गेलड़ा का ऑल इंडिया ज्ञानशाला विशिष्ट प्रशिक्षक अवार्ड के लिए चयन हुआ है। उन्हें आगामी मर्यादा महोत्सव में आचार्य श्री महाश्रमण जी के सान्निध्य में सम्मानित किया जाएगा। तेरापंथ धर्मसंघ के महेंद्र कोठारी ने बताया कि शांता गेलड़ा पिछले 27 वर्षों से ज्ञानशाला तथा 22 वर्षों से कन्या मंडल के माध्यम से धर्मसंघ की सेवा कर रही हैं। ज्ञानशाला के जरिए वे बच्चों में धार्मिक, नैतिक एवं संस्कारों का निर्माण करने तथा उन्हें तेरापंथ धर्मसंघ की परंपराओं और सिद्धांतों से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। शांता गेलड़ा ने तेरापंथ महिला मंडल चेन्नई में उपाध्यक्ष एवं मंत्री तथा कन्या मंडल की संयोजिका सहित विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए चयन की जानकारी मिलते ही चेन्नई सहित विभिन्न क्षेत्रों के तेरापंथ समाज में हर्ष की लहर है। कोठारी एवं गेलड़ा परिवार के साथ सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं एवं परिचितों ने उन्हें बधाई दी। भीम की बेटी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने को स्थानीय लोगों ने भी गौरव का क्षण बताया।