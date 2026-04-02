खाकी का जज्बा मंच पर चमका… हाड़ी रानी की धरती पर खाकी के जज्बे को सलाम

आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि समय की पाबंदी एक ऐसी गुणवत्ता है, जो अनुशासन को दर्शाती है। पुलिसकर्मी समाज के लिए सेवा देता है। उसका समय अपने लिए नहीं, जनता के लिए होता है। पुलिस की सेवा उपलब्धता 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए होती है। पुलिसकर्मियों की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। ड्यूटी के प्रति जो वचन है, वह पूरा करता है। सम्मान समारोह पुलिस से ज्यादा उनके परिजनों के लिए है, क्योंकि हमारी ताकत परिवार ही है। हम दुनिया से लड़ लेते हैं, गलती पर जनता की आलोचना झेल सकते हैं, फिर भी माथे पर शिकन नहीं होती। क्योंकि इसके पीछे की ताकत परिवार होता है। पुलिसकर्मियों को चाहिए कि आलोचना को भी सकारात्मक रूप से लें। सबसे पहला सम्मान परिवार की ताकत है। उसके बिना किसी भी पुलिसकर्मी को ड्यूटी पूर्ण संभव नहीं है। अवार्ड मिलना, अपने काम में सुधार लाना है। पत्रिका के हाथों सम्मानित होना पुलिसकर्मियों के लिए गर्व की बात है। डिजिटल के जमाने में भी समाचार पत्रों ने प्रासंगितता और विश्वसनीयता नहीं खोई है। ऐसे में पुलिस के बेहतर काम को सकारात्मक रूप से पेश करें।