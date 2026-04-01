राजस्थान में ड्राई डे पर शराब बेचते गिरफ्तार हुआ सरकारी टीचर, बीयर और मदिरा की खेप भी जब्त

आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत, आबकारी निरीक्षक शंभू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने गोगुंदा वृत्त क्षेत्र में सुलाव-कागवास रोड स्थित बिकरणी तिराहे पर रेड गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक छापर, थाना मांडवा निवासी अजित कुमार पुत्र वागा राम को गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय छापर में कार्यरत है।