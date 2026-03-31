‘बेटी को मेरी जिंदगी के पल बता देना’, जयपुर में पत्नी की बेरुखी से टूटे युवक ने रोते हुए बनाया वीडियो, फिर ट्रेन के आगे कूदा

रामनगरिया थाना पुलिस ने शाहबाज के भाई शाहिद खान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दिसंबर 2025 में शाहबाज से उसके साले की शादी में करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च करवाए गए और बाद में उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने सुसाइड नोट और मोबाइल में मिले वीडियो को साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया है।