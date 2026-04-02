उदयपुर में बनेंगी नई सड़कें, ब्रिज का विस्तार समेत होंगे कई काम, UDA ने 1020 करोड़ रुपए का बजट किया जारी

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Udaipur Development Authority Budget: उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने, पर्यटन स्थलों को और आकर्षक बनाने तथा आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1020.04 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसके जरिए शहर में कई बड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आयड़ नदी पर स्थित हाई लेवल ब्रिज का विस्तार किया जाएगा, जबकि भुवाणा से अंबेरी फ्लाईओवर तक मुख्य मार्ग चौड़ा होगा। फतहसागर क्षेत्र में डेकोरेटिव लाइट पोल लगाए जाएंगे, बड़गांव से एनएच-27 तक एलईडी लाइटें लगेंगी और प्रमुख चौराहों पर हाईमास्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जाएगा।
राजीव गांधी स्मृति उद्यान सहित कई पार्कों को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा, जबकि शहर में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने के लिए नए नालों का निर्माण और पुराने नालों का सुधार किया जाएगा। इसके अलावा यूडीए क्षेत्र में शामिल गांवों में भी सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
यूडीए की ओर से जारी इस बजट में आय और व्यय दोनों मदों में समान राशि का प्रावधान रखा गया है और बजट को नए प्रारूप में तैयार करते हुए विभिन्न मदों को आय-व्यय के साथ संपत्ति और देनदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जिससे वित्तीय प्रबंधन अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। प्राधिकरण ने विकास कार्यों के लिए 814.70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जिसमें 336.12 करोड़ पहले से स्वीकृत और चल रहे कार्यों को पूरा करने तथा 478.57 करोड़ की नई परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इससे आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और पर्यटन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
खेल और सार्वजनिक सुविधाएं
यूडीए क्षेत्र में शामिल 206 गांवों में सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य विकास कार्यों के लिए 26.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में यूडीए क्षेत्र में जुड़े 70 नए गांवों में विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
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