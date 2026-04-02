उदयपुर में बनेंगी नई सड़कें, ब्रिज का विस्तार समेत होंगे कई काम, UDA ने 1020 करोड़ रुपए का बजट किया जारी

यूडीए की ओर से जारी इस बजट में आय और व्यय दोनों मदों में समान राशि का प्रावधान रखा गया है और बजट को नए प्रारूप में तैयार करते हुए विभिन्न मदों को आय-व्यय के साथ संपत्ति और देनदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जिससे वित्तीय प्रबंधन अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। प्राधिकरण ने विकास कार्यों के लिए 814.70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जिसमें 336.12 करोड़ पहले से स्वीकृत और चल रहे कार्यों को पूरा करने तथा 478.57 करोड़ की नई परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इससे आने वाले समय में शहर की यातायात व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और पर्यटन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।