उदयपुर: शादी समारोह से घर लौट रहे युवक पर धारदार हथियारों से हमला, मौके पर मौत

जैसे ही निलेश ने बचने की कोशिश की, पहले से घात लगाकर बैठे अन्य हमलावरों ने सामने से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। हमलावरों ने उसके हाथ, सिर और गर्दन पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने पर वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान साथी युवक ने शोर मचाया, जिसके बाद शादी समारोह से लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे।