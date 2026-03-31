होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी का प्रयास, युवक पर केस दर्ज

पुलिस के अनुसार कमांडेंट होमगार्ड एवं नामांकन बोर्ड के चेयरमैन प्रणय जसौरिया ने रिपोर्ट दी। बताया कि 16 मार्च से गांधी ग्राउंड में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व माप-तौल की प्रक्रिया की जा रही है। 29 मार्च को उदयपुर व सिरोही जिले की 267 महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा आयोजित थी। इसी दौरान टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अंशु कुमार ने अपने हेड जेबी खान को सूचना दी कि मेनार निवासी नरेश मेनारिया नामक युवक, जिसे 18 मार्च को कंपनी से निकाल दिया गया था, वह अनधिकृत रूप से ग्राउंड में मौजूद है और एक महिला अभ्यर्थी को चिप लगाने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर मौके पर ही युवक को बुलाकर पूछताछ की गई। उसने खुद को मेडिकल टीम का सदस्य बताया, लेकिन जांच में गलत पाया गया। मेडिकल टीम ने भी उसे अपना सदस्य होने से इनकार कर दिया।



भाई-बहन थे अभ्यथी