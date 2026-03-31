शहरी विकास के लिए 589.77 करोड़ का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर-पार्क-सफाई-पार्किंग पर फोकस

उदयपुर. नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सोमवार को पारित हो गया। कुल 589.77 करोड़ के बजट में शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और निगम सीमा में शामिल नए क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण को नई दिशा देने वाला रहेगा। बजट में शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं।बजट बैठक संभागीय आयुक्त व निगम प्रशासक प्रज्ञा केवलरमानी की अध्यक्षता में हुई। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त खन्ना ने बताया कि निगम ने आय बढ़ाने के प्रयासों में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। निगम प्रशासक केवलरमानी ने कहा कि यह बजट शहर के सतत विकास और बेहतर सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।