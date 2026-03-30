आशंका, अफवाह, अड़चनें… चिंता में प्रवासी परिवार

उदयपुर. शहर में काम कर रहे बंगाली कारीगरों और बिहारी श्रमिकों पर इन दिनों तीहरी मार पड़ रही है। जहां सोना-चांदी के बढ़े दामों से काम प्रभावित हुआ, पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते कारीगरों का पलायन बढ़ा और गैस सिलेंडर की किल्लत ने हालात और कठिन बना दिए है। भविष्य की चिंताओं को लेकर बिहारी श्रमिकों की आवक थम गई है, वहीं जो यहां काम कर रहे हैं, वे संकट टलने का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य में संभावित संकट को लेकर प्रवासी परिवारों में चिंता गहराने लगी है।