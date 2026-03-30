एमबी हॉस्पिटल में मरीजों की परेशानी का अंत नहीं, गेट पर ताला, लिफ्ट भी ठप

क्रिटिकल केयर यूनिट के काम के चलते सुविधाएं बाधित, बुजुर्ग और गंभीर मरीज सबसे ज्यादा परेशान



उदयपुर. एमबी हॉस्पिटल में इन दिनों निर्माण कार्य मरीजों की सुविधा पर भारी पड़ रहा है। क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण के चलते आईएलआई ओपीडी का गेट बंद कर दिया गया है, इससे मरीजों को लंबा चक्कर लगाकर अस्पताल में प्रवेश करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के लिए यह रास्ता किसी ‘पहाड़’ से कम नहीं है। वहीं, महीनों से बंद पड़ी लिफ्ट और अवरुद्ध सीढ़ियां उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं ।