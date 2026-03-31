राजसमंद : बेटे का एडमिशन कराने जा रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत, बेटे की हालत नाजुक

रास्ते में गुंजोल कट के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जाकर गिर पड़े। हादसे में कालूलाल टेलर को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका बेटा नारायण टेलर गंभीर रूप से घायल हो गया।