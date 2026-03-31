Beawar News: सेवानिवृत्त शिक्षक दंपती हत्याकांड का खुलासा, नौकरानी समेत दो संदिग्ध डिटेन

पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने बताया कि रविवार शाम को विनोद कुमार शर्मा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही साकेतनगर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमें गठित कर जांच शुरू की गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए।