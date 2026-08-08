उदयपुर : ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल का लेकसिटी में भव्य स्वागत, डबोक एयरपोर्ट पर कुमकुम-तिलक से अगवानी

एयरपोर्ट पर मेहमानों का पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। पर्यटन विभाग की उप निदेशक डॉ. शिखा सक्सेना ने बताया कि अतिथियों का कुमकुम तिलक लगाकर, फूलों की मालाएं पहनाकर और बुके भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में कठपुतली शो आयोजित किया गया, जो विदेशी प्रतिनिधियों के लिए खास आकर्षण रहा। वहीं बाहर कच्छी घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति ने राजस्थान की लोकसंस्कृति की झलक पेश की। मेहमानों को राजस्थान पर्यटन से संबंधित सामग्री भी प्रदान की गई।