उदयपुर : प्रो. ढाका बहाली मामला: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लगाई अंतरिम रोक

उधर, बर्खास्तगी के खिलाफ प्रो. ढाका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन पहली उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 27 मई 2026 को अंतरिम रोक लगा दी थी, जिससे करीब 6 महीने बाद उनकी पुनः बहाली का रास्ता साफ हो गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकलपीठ के इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि प्रो. ढाका को राज्यपाल के निर्देश पर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बर्खास्त किया गया था। खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के पक्ष को स्वीकार करते हुए एकलपीठ के अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में प्रो. ढाका को नोटिस जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, तब तक अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा।