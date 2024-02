कन्हैयालाल हत्याकांड : कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए, सभी आतंकी गतिविधियों में शामिल

Submitted by:

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद पर सिर्फ आम्र्स एक्ट की धारा लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसपर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, हत्या करने सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए। एनआईए ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद के अलावा 7 और लोगों को भी आरोपी बनाया है। इनमें से दो आरोपी-सलमान और अबू इब्राहित पाकिस्तान के रहने वाले हैं।

Court Frames Charges Against All Accused In Kanhaiya Lal Murder Case : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आज देश को हिला देने वाले उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल सभी 9 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, कन्हैयालाल की हत्या करने, अन्य धर्म-जाति को अपनाति करने व क्षति पहुंचाने सहित षडयंत्र में शामिल होने के आरोप तय कि ए गए हैं। आरोपियों पर कोर्ट ने चार्जशीट में लगाई गई सभी धाराओं में चार्ज तय किए हैं।