उदयपुर : तीन दिन में तीसरी बार पैंथर का हमला, दिनदहाड़े महिला पर झपटा

हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने बताया कि जिस स्थान पर घटना हुई, वह लोसिंग तालाब के ऊपर सड़क के पास स्थित खड़ीपहाड़ी और खेतों का क्षेत्र होकर पैंथर जोन है। हमले की सूचना मिलने पर एसीएफ सहित रेंजर तेजसिंह राणावत, वनरक्षक लालसिंह चौहान, शक्तिसिंह और टमू चंदाणा ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया। अंबेरी नाका से नाका प्रभारी पंकज खटीक, वनरक्षक तथा उदयनिवास से प्रवीण गणवा भी मौके पर पहुंचे वही सहायक वनपाल मीनाक्षी कल्यााण ने अस्पताल पहुंचकर घायल महिला से जानकारी ली। इधर, वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया है।