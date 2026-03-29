आरपीएससी परीक्षाओं के चलते 6 अप्रेल की विवि परीक्षाएं स्थगित

सुविवि में एमकॉम (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की चर्चाओं के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित परीक्षा की तिथि बदल दी। दरअसल, एक दिन पहले ही एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान गलती से छात्रों को एमकॉम का प्रश्नपत्र बांट दिया गया था, जिसके बाद वही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा सामने आई। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी आदेश में प्रश्नपत्र लीक का कोई उल्लेख नहीं किया और तिथि परिवर्तन का कारण प्रशासनिक कारणों व प्रतियोगी परीक्षाओं को बताया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रेल तक चलनी हैं। इसी क्रम में 6 अप्रेल को लिखित संचार विषय की परीक्षा निर्धारित थी।