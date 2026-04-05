आसमान पर बादलों की आवाजाही, तेज हवाओं ने रोकी गर्मी, आंधी-बारिश का अलर्ट

उदयपुर. मेवाड़ में मौसम के बदलाव का क्रम जारी है। तीसरे दिन शनिवार को भी लेकसिटी का आसमान बादलों से अटा रहा। सुबह से ही बादलों का डेरा रहा, इससे बरसात के आसार बने रहे। हालांकि दोपहर में बादल छंट गए, लेकिन बादलों की आवाजाही शाम तक बनी रही। सुबह से हवाओं की गति सामान्य से कुछ अधिक रही। कुछ क्षेत्रों में हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली। बादलों की मौजूदगी और ठंडी हवा से गर्मी का अहसास कम रहा। मौसमी बदलाव का यह क्रम रविवार को भी बना रहने की संभावना है।