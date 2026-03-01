चम्मच रेस में माया का जलवा, चेयर रेस में पूजा अव्वल

उज्जैन में श्री चिड़ार समाज के नववर्ष मिलन समारोह के दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेयर रेस, चम्मच रेस के साथ-साथ चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य समाज के सदस्यों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाना और बच्चों को मंच प्रदान करना रहा।