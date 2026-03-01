प्रतियोगिताओं से बढ़ता आत्मविश्वास और व्यक्तित्व : राकेश

उज्जैन के शासकीय माध्यमिक विद्यालय, कार्तिक चौक में पुरस्कार वितरण एवं विदाई समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविद् राकेश भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि व्याख्याता सुश्री उपमा शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक वासुदेव मंडलोई ने की। समारोह के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया और विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।