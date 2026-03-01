प्रतियोगिताओं से बढ़ता आत्मविश्वास और व्यक्तित्व : राकेश

कार्तिक चौक स्कूल में पुरस्कार वितरण व विदाई समारोह आयोजित
उज्जैन के शासकीय माध्यमिक विद्यालय, कार्तिक चौक में पुरस्कार वितरण एवं विदाई समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविद् राकेश भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि व्याख्याता सुश्री उपमा शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक वासुदेव मंडलोई ने की। समारोह के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया और विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।
कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए रस्सीकूद, नींबू रेस, सलाद सज्जा, सुंदर लेखन (हिंदी एवं अंग्रेजी) तथा अधिकतम उपस्थिति जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना रहा, जिससे उनमें आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित हो सके।
प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुल 48 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं मैडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में सुनंदा पवार और सूरजप्रसाद माली का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन सुश्री सविता शर्मा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन श्रीमती ज्योत्सना करडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिला और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
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