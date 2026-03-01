फूलों से सजी फाग यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र

उज्जैन में श्री लश्करी प्रजापति कुम्हार कल्याण समिति द्वारा समाज का होली मिलन (फाग उत्सव) समारोह नीलगंगा स्थित धर्मशाला में धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज की मातृशक्तियों द्वारा भव्य फूलपाती चल समारोह के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। यह यात्रा धर्मशाला से निकलकर नीलगंगा हनुमान मंदिर तक पहुंची और पुनः धर्मशाला पर समापन हुआ। इस आयोजन की विशेषता रही कि पारंपरिक रंग-गुलाल की जगह गुलाब के फूलों से होली खेली गई, जिसने सभी का मन मोह लिया।