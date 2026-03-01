देशभक्ति, जीवन दर्शन और हास्य-व्यंग्य से सजी प्रस्तुतियां

उज्जैन. शहर में नव संवत्सर और गुड़ीपड़वा के शुभ अवसर पर जैन कवि संगम द्वारा भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेमचंद सृजन पीठ के निदेशक मुकेश जोशी रहे, जबकि अध्यक्षता जैन कवि संगम के प्रदेश अध्यक्ष सुगनचंद जैन ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रारंभ में डॉ. खुशबू बाफना ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।