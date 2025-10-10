Patrika LogoSwitch to English

एमपी में AAP को बड़ा झटका, एक साथ 159 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, ये है मामला

MP News: देशभर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में शामिल 'आम आदमी पार्टी' को मध्यप्रदेश में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दल के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है।

less than 1 minute read

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

159 AAP workers resign in ujjain

159 AAP workers resign in ujjain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: देशभर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में शामिल 'आम आदमी पार्टी' को मध्यप्रदेश में बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दल के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। मामला उज्जैन जिले का है, जहां बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है।

जातिगत भेदभाव का आरोप

159 AAP workers resign in ujjain

प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश गंगे ने बताया जातिगत भेदभाव के चलते बगैर कारण बताए नोटिस के प्रदेश प्रभारी ने निष्कासित कर दिया था। पिछले हफ्ते ही गंगे के समर्थन में उज्जैन जिले से 55 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक त्यागपत्र दिए थे।

कार्यकर्ताओं में गुस्सा

गंगे के अनुसार, वर्तमान में भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब फिर 159 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक त्यागपत्र राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रजिस्टर्ड एड के माध्यम से प्रेषित किए हैं। पार्टी के पूर्व घट्टिया विस प्रभारी उमेश गुजराती ने निष्कासन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा जातिगत भेदभाव करने वाले पदाधिकारी को निलंबित करें।

Updated on:

10 Oct 2025 02:19 pm

Published on:

10 Oct 2025 02:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में AAP को बड़ा झटका, एक साथ 159 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, ये है मामला

