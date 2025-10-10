एमपी में AAP को बड़ा झटका, एक साथ 159 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, ये है मामला

159 AAP workers resign in ujjain (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: देशभर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में शामिल 'आम आदमी पार्टी' को मध्यप्रदेश में बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दल के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। मामला उज्जैन जिले का है, जहां बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है।
प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश गंगे ने बताया जातिगत भेदभाव के चलते बगैर कारण बताए नोटिस के प्रदेश प्रभारी ने निष्कासित कर दिया था। पिछले हफ्ते ही गंगे के समर्थन में उज्जैन जिले से 55 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक त्यागपत्र दिए थे।
गंगे के अनुसार, वर्तमान में भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब फिर 159 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक त्यागपत्र राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रजिस्टर्ड एड के माध्यम से प्रेषित किए हैं। पार्टी के पूर्व घट्टिया विस प्रभारी उमेश गुजराती ने निष्कासन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा जातिगत भेदभाव करने वाले पदाधिकारी को निलंबित करें।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग