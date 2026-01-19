’45 मीटर’ चौड़ी होगी सिक्स लेन सड़क, दो जिलों के 29 गांव जुड़ेंगे

बीते 29 दिसंबर को सीएम डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में 129 करोड़ के विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण किया था। जिसमें शिप्रा किनारे घाटों का नवनिर्माण, सड़क निर्माण समेत कई सौगातें दी थीं। जिसमें सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा था कि उज्जैन शहर की हर तरफ तरक्की हो रही है। गली-मोहल्ले सब जगह विकास कार्य हो रहे हैं। सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के लिए शिप्रा का शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा।