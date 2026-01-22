उज्जैन में वाहन खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत टैक्स छूट, इस दिन से होगी शुरुआत

उज्जैन मेले को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तैयारियां तेज हो गईं हैं। शहर के डीलर्स कंपनियों से नए स्टॉक मंगाने का ऑर्डर दे चुके हैं। पिछले साल विक्रमोत्सव में वाहनों की खरीदी में भारी छूट मिली थी। जिसके चलते बड़ी संख्या में वाहन बिक्री हुई थी। इस बार भी डीलरों ने तैयारियां पहले शुरु कर दी हैं। टाटा और मारुति के डीलरों पर मेले में डील फाइनल होने लगी है। वाहन खरीदी में 50 प्रतिशत के करीब छूट मिलने का अनुमान है।



जानकारी के मुताबिक, 15 फरवरी से विक्रमोत्सव की शुरूआत होने जा रही है। जिसमें सबसे ज्यादा टाटा और मारुति के कारें बेची गई थी। इस दौरान एक्सचेंज बोनस, डाउन पेमेंट और फाइनेंस की सुविधा के कारण लोगों बड़ी संख्या में वाहन खरीदी की थी।