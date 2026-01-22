22 जनवरी 2026,

गुरुवार

उज्जैन

उज्जैन में वाहन खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत टैक्स छूट, इस दिन से होगी शुरुआत

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में विक्रमोत्सव मेला-2026 मेला का आयोजन 15 फरवरी से किया जा रहा है। जिसमें वाहन खरीदी पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती है।

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Jan 22, 2026

ujjain news

MP News: भारत में मेला संस्कृति का अलग महत्तव है। देश के लगभग सभी राज्यों में मेले का आयोजन किया जाता है। मेले धार्मिक, संस्कृतिक और व्यापारिक होते हैं। मेले में कपड़े, भोजन, झूले, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसे मेले के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां वाहनों पर भारी छूट दी जाती है। यहां पर गाड़ी खरीदने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यह मेला विक्रमोत्सव है, जिसका आयोजन मध्यप्रदेश के उज्जैन में किया जाता है।

उज्जैन में वाहन खरीदी पर मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

उज्जैन मेले को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तैयारियां तेज हो गईं हैं। शहर के डीलर्स कंपनियों से नए स्टॉक मंगाने का ऑर्डर दे चुके हैं। पिछले साल विक्रमोत्सव में वाहनों की खरीदी में भारी छूट मिली थी। जिसके चलते बड़ी संख्या में वाहन बिक्री हुई थी। इस बार भी डीलरों ने तैयारियां पहले शुरु कर दी हैं। टाटा और मारुति के डीलरों पर मेले में डील फाइनल होने लगी है। वाहन खरीदी में 50 प्रतिशत के करीब छूट मिलने का अनुमान है।

जानकारी के मुताबिक, 15 फरवरी से विक्रमोत्सव की शुरूआत होने जा रही है। जिसमें सबसे ज्यादा टाटा और मारुति के कारें बेची गई थी। इस दौरान एक्सचेंज बोनस, डाउन पेमेंट और फाइनेंस की सुविधा के कारण लोगों बड़ी संख्या में वाहन खरीदी की थी।

पिछले साल सरकार को मिला था 186 करोड़ का रेवेन्यू

पिछले साल विक्रमोत्सव के आयोजन का दूसरा साल था। जिसमें सरकार ने रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट देकर जमकर फायदा उठाया था। 43 दिनों के अंदर 36313 वाहन बेचे गए थे। जिसमें 28451 कार और 7772 स्कूटी/ बाइक की ब्रिकी हुई थी। इसके चलते सरकार को 186 करोड़ रुपए का रेवेन्यू (राजस्व) हुआ था।

बता दें कि, मेले में कार खरीदारों को एसयूवी गाड़ियों में बड़ा फायदा होता है। क्योंकि उसमें आरटीओ टैक्स अधिक होता।

mp news

Updated on:

22 Jan 2026 04:50 pm

Published on:

22 Jan 2026 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में वाहन खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत टैक्स छूट, इस दिन से होगी शुरुआत

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

