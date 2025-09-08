Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

शिप्रा नदी में टीआई के अब एसआई का शव भी मिला, महिला कॉन्स्टेबल की तलाश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में टीआई के बाद अब एसआई का शव बरामद हो गया है।

उज्जैन

Himanshu Singh

Sep 08, 2025

ujjain news

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार को शिप्रा नदी में कार गिरने से 3 पुलिसकर्मियों में से दो पुलिसकर्मियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसआई मदनलाल निमामा का शव बरामद कर लिया गया है। रविवार को एनडीआरएफ, होमगार्ड और गोताखोरों की टीम दोनों पुलिसकर्मियों की तलाश में जुटी थी। हालांकि, कॉन्स्टेबल आरती पाल अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

दरअसल, शहर के बड़नगर रोड पर शनिवार की रात शिप्रा के बड़े पुल को पार करते समय कार नदी में गिर गई थी। रविवार की सुबह पता चला कि कार में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल सवार थे। रविवार को टीआई अशोक शर्मा का शव बरामद कर लिया गया था।

रविवार की शाम अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। सोमवार को फिर एनडीआरएफ के 30 जवान, होमगार्ड के 20 से ज्यादा और शिप्रा तैराक दल के लोग सर्चिंग में जुटे रहे।

गार्ड ऑनर सम्मान के साथ विदाई

रविवार की सुबह टीआई अशोक शर्मा का शव मिलने के बाद दोपहर में चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। यहां एडीजी उमेश जोगा, डीआइजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने उन्हें पुष्पचक्र भेंट कर सलामी दी गई। इसके अलावा उन्हेंल थाना पुलिस ने भी शर्मा को गार्ड ऑनर दे उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस दौरान साथी पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों की आंखें भी नम रही। एडीजी उमेश जोगा ने कहा घटना दुखद है। वहीं एसपी ने शर्मा की मौत को अपुरणीय क्षति बताया।

mp news

Published on:

08 Sept 2025 05:28 pm

Madhya Pradesh / Ujjain / शिप्रा नदी में टीआई के अब एसआई का शव भी मिला, महिला कॉन्स्टेबल की तलाश जारी

