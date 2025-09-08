शिप्रा नदी में टीआई के अब एसआई का शव भी मिला, महिला कॉन्स्टेबल की तलाश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार को शिप्रा नदी में कार गिरने से 3 पुलिसकर्मियों में से दो पुलिसकर्मियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसआई मदनलाल निमामा का शव बरामद कर लिया गया है। रविवार को एनडीआरएफ, होमगार्ड और गोताखोरों की टीम दोनों पुलिसकर्मियों की तलाश में जुटी थी। हालांकि, कॉन्स्टेबल आरती पाल अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।



दरअसल, शहर के बड़नगर रोड पर शनिवार की रात शिप्रा के बड़े पुल को पार करते समय कार नदी में गिर गई थी। रविवार की सुबह पता चला कि कार में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदनलाल निनामा और महिला आरक्षक आरती पाल सवार थे। रविवार को टीआई अशोक शर्मा का शव बरामद कर लिया गया था।



रविवार की शाम अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। सोमवार को फिर एनडीआरएफ के 30 जवान, होमगार्ड के 20 से ज्यादा और शिप्रा तैराक दल के लोग सर्चिंग में जुटे रहे।