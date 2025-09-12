लैंड पुलिंग के विरोध में किसान संघ उज्जैन में करेगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण पर विरोध बढ़ता ही जा रही है। इसी बीच भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर को उज्जैन में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। जिसमें 500 से अधिक ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी।