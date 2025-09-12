Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

लैंड पुलिंग के विरोध में किसान संघ उज्जैन में करेगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में लैंड पुलिंग को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन 16 सितंबर को किया जाएगा।

उज्जैन

Himanshu Singh

Sep 12, 2025

mp news
पत्रिका फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण पर विरोध बढ़ता ही जा रही है। इसी बीच भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर को उज्जैन में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। जिसमें 500 से अधिक ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी।

किसान संघ महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र उज्जैन आएंगे

उज्जैन में होने 16 सितंबर को किसान संघ के शक्ति प्रदर्शन में किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र उज्जैन आएंगे। प्रदेशव्यापी आंदोलन के बाद प्रदेशभर के तहसील मुख्यालयों में किसानों की अलग-अलग समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

उज्जैन में क्यों हो रहा शक्ति प्रदर्शन

दरअसल, उज्जैन में शक्ति प्रदर्शन करने की बड़ी वजह सिंहस्थ क्षेत्र में किसान की जमीनों का स्थाई अधिग्रहण करना है। जिसके कारण कई गांवों के किसान प्रभावित हैं।

एमपी में मजबूत हैं किसान संघ की जड़ें

भारतीय किसान संघ के तीन प्रांत मालवा, मध्यभारत और महाकौशल में करीब 10 लाख से ज्यादा किसान सदस्य हैं। किसान संघ की सबसे बड़ी ताकत मालवा और मध्यभारत प्रांत के किसान हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 08:34 pm

Published on:

12 Sept 2025 08:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / लैंड पुलिंग के विरोध में किसान संघ उज्जैन में करेगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.