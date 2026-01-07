7 जनवरी 2026,

बुधवार

उज्जैन

महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहे 3 दोस्तों की मौत, तेलंगाना से 8 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर निकले थे

MP Road Accident: तेलंगाना से 8 दिन पहले निकले थे 14 लोग, गाड़ी (केए-36-एन- 0688) से महाकाल दर्शन के लिए आ रहे थे, खड़े ट्रॉले से टकराई कार, हादसे में ड्राइवर समेत तीन की मौत...

उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Jan 07, 2026

MP Road Accident ujjain Mahakaleshwar Darshan

MP Road Accident ujjain Mahakaleshwar Darshan

MP Road Accident: देवास रोड पर चंदेसरा के पास तड़के 3 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 14 लोग गाड़ी (केए-36-एन- 0688) से महाकाल दर्शन के लिए आ रहे थे। उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी। हादसे में ड्राइवर समेत दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 11 साल का बच्चा समेत घायल 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में ट्राला ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। बताते हैं, बिना बैक लाइट जलाए ही उसने ट्राला सड़क किनारे खड़ा कर दिया था।

8 दिन पहले निकले थे तीर्थ पर

घायल मलेन पिता नरसप्पा ने बताया, 8 दिन पहले निकले थे। तिरुपति व ओंकारेश्वर दर्शन के बाद उज्जैन जा रहे थे। चरक अस्पताल में बी. नरसिहा व जगन्नाथ को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर घायल शिवा (25) को इंदौर रेफर किया। जहां उसने भी दम तोड़ दिया।

प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को दी छुट्टी

भीषण सड़क हादसे में टेंपो ट्रैक्स में सवार केबी नरसिम्हा, रामप्पा, मलेन पिता नरसप्पा, अरतिद पिता लक्ष्मण (11 वर्ष), वाहन चालक बाल मंद्रप्पा, चिन्ना कुंधाकुंटा, जिया कुमार पिता एलव्या और काशष्या पिता चित्रा रामुनु घायल हो गए। सभी को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

उज्जैन एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पराशर के मुताबिक सभी युवक धार्मिक यात्रा पर थे। दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। ट्राला जब्त कर उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

