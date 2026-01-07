महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहे 3 दोस्तों की मौत, तेलंगाना से 8 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर निकले थे

MP Road Accident: देवास रोड पर चंदेसरा के पास तड़के 3 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 14 लोग गाड़ी (केए-36-एन- 0688) से महाकाल दर्शन के लिए आ रहे थे। उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी। हादसे में ड्राइवर समेत दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 11 साल का बच्चा समेत घायल 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में ट्राला ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। बताते हैं, बिना बैक लाइट जलाए ही उसने ट्राला सड़क किनारे खड़ा कर दिया था।