महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला, इंफ्लूएंसर के खिलाफ FIR

महाकाल मंदिर समिति के द्वारा श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद रागी आटा (मिलेट), गुड़ एवं शुद्ध घी से पूर्ण स्वच्छता और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। रोजाना हजारों श्रद्धालु प्रसाद को गहन आस्था एवं विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद लाखों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। रागी से निर्मित यह श्रीअन्न प्रसादम् कैल्शियम, आयरन और फाइबर का अच्छा स्त्रोत होकर स्वास्थ्यवर्धक है।