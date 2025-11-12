2026 से पहले भारत की नागरिकता लेना चाहती है पाकिस्तानी महिला, यह है वजह..

रुखसाना निखत कुरैशी की शादी 41 साल पहले हुई थी। लेकिन अब तक इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी है। कलेक्टर के नाम आवेदन देने के लिए कुरैशी मंगलवार को बेटी सबा के साथ जनसुनवाई में पहुंची थीं। उन्होंने बताया, नागरिकता प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में एसडीएम को आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रशासन से स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है।