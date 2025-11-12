Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

उज्जैन

2026 से पहले भारत की नागरिकता लेना चाहती है पाकिस्तानी महिला, यह है वजह..

MP News: उज्जैन के गीता कॉलोनी की रुखसाना निखत कुरैशी ने भारतीय नागरिकता की मांग की है। वे शादी से पूर्व पाकिस्तान के पेशावर में रहती थीं।

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Nov 12, 2025

MP News Pakistani passport expires in 2026

Pakistani woman seeks Indian citizenship पाकिस्तान की महिला ने मांगी भारत की नागरिकता

MP News:उज्जैन के गीता कॉलोनी की रुखसाना निखत कुरैशी(Pakistani woman) ने भारतीय नागरिकता की मांग की है। वे शादी से पूर्व पाकिस्तान के पेशावर में रहती थीं। 1984 में शादी उज्जैन के हाफिज कुरैशी से हुई थी। इसके बाद से वे लांग टाइम वीजा पर रह रही हैं। अप्रेल-26 में पाकिस्तानी पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने वाली है।

41 साल पहले हुई थी यहां शादी

रुखसाना निखत कुरैशी की शादी 41 साल पहले हुई थी। लेकिन अब तक इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी है। कलेक्टर के नाम आवेदन देने के लिए कुरैशी मंगलवार को बेटी सबा के साथ जनसुनवाई में पहुंची थीं। उन्होंने बताया, नागरिकता प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में एसडीएम को आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रशासन से स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है।

जनसुनवाई में ये भी शिकायतें

प्रशासनिक संकुल भवन में जिला पंचायत सीइओ श्रेयांस कुमट ने जनसुनवाई की। शहर के ही रहने वाले पोपसिंह पंवार ने बताया, उन्होंने एक व्यक्ति को किराये पर घर दिया था। इसका किरायाननामा भी तैयार करवाया। किरायेदार करार का पालन नहीं करते हुए, कब्जे का प्रयास कर रहा है। एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जनसुनवाई में तराना कनासिया निवासी धर्मेंद्र ने बताया मार्ग चौड़ीकरण में उनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी। बटांकन में त्रुटि हो गई है जिसे सुधारा जाए। बड़नगर धुरेरी निवासी नवलसिंह ने कृषि भूमि पर गांव के कुछ लोगों के कब्जे की शिकायत की। घट्टिया रलायती निवासी हेमकुंवर ने गांव में कुछ लोगों के निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास की शिकायत की। इसी प्रकार शिकायतों की सुनवाई कर निराकरण के निर्देश दिए गए।



रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 01:57 pm

Published on:

12 Nov 2025 01:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 2026 से पहले भारत की नागरिकता लेना चाहती है पाकिस्तानी महिला, यह है वजह..

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

