युवक ने पुलिस के लिए बनाई रील, बोला- ‘जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं, उतने रुपए वकील को देते हैं’

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा तहसील में एक युवक को इंस्टाग्राम पर रील बनाना भारी पड़ गया। रील में उसने पुलिस को दिखाते हुए कहा था कि जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं है, उतने रुपए तो हम वकील को दे देते हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने युवक पर एक्शन लिया।



दरअसल, यह रील 30 वर्षीय मयूर मकवाना के द्वारा बनाई गई थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और एमजी रोड होते हुए गर्ल्स स्कूल तक उसका जुलूस निकाला। वह रील में खुद को हीरो दिखाने के लिए ऐसी रील बना रहा था। पुलिस के मुताबकि, रील के माध्यम से आरोपी मयूर सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।