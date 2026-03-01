उज्जैन रीजन को मिली मेजबानी, पोस्टर लॉन्च

उज्जैन. शहर में दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के 30वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को गति मिल गई है। नानाखेड़ा स्थित हर्षदीप बिजनेस पार्क में आयोजन कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 12 अप्रैल 2026, रविवार को राजस्थान के पावन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में आयोजित होगा। इस वर्ष आयोजन की जिम्मेदारी उज्जैन रीजन को सौंपी गई है, जिसे लेकर पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।