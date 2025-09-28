जल्द बनेगा 7 मंजिला भवन’, एक साथ होंगे कलेक्टर सहित 21 विभागों के ऑफिस

संयुक्त प्रशासनिक भवन फ्रीगंज स्थित वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने बनेगा। इसके लिए पुलिस मित्र कॉलोनी को हटा कर स्थान साफ किया गया है। भवन निर्माण की जिमेदारी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (बीडीसी) को दी गई है। भवन का मुख्य द्वार वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने होगा। कंपोजिट बिल्डिंग का क्षेत्रफल 35 हजार वर्ग मीटर से अधिक होगा। इसमें दो बेसमेंट वाहन पार्किंग के लिए होंगे और भूतल पर भी मल्टीलेयर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।