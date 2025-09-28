Patrika LogoSwitch to English

जल्द बनेगा 7 मंजिला भवन’, एक साथ होंगे कलेक्टर सहित 21 विभागों के ऑफिस

MP News: संयुक्त प्रशासनिक भवन फ्रीगंज स्थित वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने बनेगा। इसके लिए पुलिस मित्र कॉलोनी को हटा कर स्थान साफ किया गया है।

2 min read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Sep 28, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: फ्रीगंज में बहुमंजिला संयुक्त प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा संयुक्त भवन होगा, जिसमें कलेक्टर व एसपी कार्यालय के साथ ही 21 विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय होंगे। यहां पर आमजन को एक ही जगह पर विभिन्न शासकीय कार्यालय उपलब्ध होने के साथ-साथ शासकीय बैठकों आदि में समय की बचत का भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 134.97 करोड़ रुपए के इस अनूठे संयुक्त प्रशासनिक भवन का भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुल 355 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन कर शहर को नई सौगात देंगे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह और आयुष मंत्री इंदरसिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे।

भूतल सहित सात मंजिला भवन होगा

संयुक्त प्रशासनिक भवन फ्रीगंज स्थित वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने बनेगा। इसके लिए पुलिस मित्र कॉलोनी को हटा कर स्थान साफ किया गया है। भवन निर्माण की जिमेदारी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (बीडीसी) को दी गई है। भवन का मुख्य द्वार वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने होगा। कंपोजिट बिल्डिंग का क्षेत्रफल 35 हजार वर्ग मीटर से अधिक होगा। इसमें दो बेसमेंट वाहन पार्किंग के लिए होंगे और भूतल पर भी मल्टीलेयर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

भूतल के ऊपर 6 मंजिला भवन बनेगा, जिसमें 21 विभागों के जिला कार्यालय संचालित होंगे। भवन में सैकड़ों कक्षों, कलेक्टर और एसपी के कार्यालय, बैठक कक्ष, वीसी रूम, केंटीन, लिफ्ट और अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रहेगी। बीडीसी के जीएम निशांत पचौरी ने बताया, संयुक्त प्रशासनिक भवन का निर्माण 24 महीने में किया जाएगा।

भूमिपूजन के प्रमुख कार्य

संयुक्त प्रशासनिक भवन - 134.97 करोड़ रुपए

पीडब्ल्यूडी के 4 निर्माण कार्य - 74.57 करोड़ रुपए

छह स्थानों पर नए विश्रामगृह - 20.58 करोड़ रुपए

केंद्रीय जेल आवासगृह - 19.18 करोड़ रुपए

मुल्लापुरा में 50 कक्षों वाला नया सर्किट हाउस - 49.10 करोड़ रुपए

धनवंतरि आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में 250-250 सीटर बालक/बालिका छात्रावास - 32.69 करोड़ रुपए

माधवनगर अस्पताल 100 से 200 बेड का उन्नयन- 24.08 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इसका भी भूपिमजन होगा।

'कॉलोनी' बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा 'खुला स्पेस', जानें कितना ?
भोपाल
भोपाल

Updated on:

28 Sept 2025 02:20 pm

Published on:

28 Sept 2025 02:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / जल्द बनेगा 7 मंजिला भवन', एक साथ होंगे कलेक्टर सहित 21 विभागों के ऑफिस

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘गरबे’ के बाद घर लौटने में मदद करेगी पुलिस, 7049…. नंबर पर करें कॉल

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

गरबा खेलने आई युवती को खींचकर ले जाने, रेप की कोशिश से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार

Rape Attempt accused arrested
उज्जैन

महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, ‘टोकन’ नहीं…अब मिलेगी ‘Link’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

बस स्टैंड से जुड़ेगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो और रोप-वे, तोड़ा जाएगा ‘पुराना भवन’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, भगवा रंग में रंगकर भस्म आरती में हुए शामिल

Mahakal Mandir
उज्जैन
