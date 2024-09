महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से मलबे में दबे लोग, दो की मौत, कई भक्त घायल

महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से मलबे में दबे लोग, दो की मौत, कई भक्त घायल

मध्यप्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है।

उज्जैन•Sep 27, 2024 / 08:11 pm• deepak deewan

मध्यप्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। प्रदेश के उज्जैन के विश्व ​प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में यह हादसा हुआ है। यहां एक दीवार ढह गई जिसके मलबे में कई भक्त दब गए। शहर में तेज बरसात के बीच यह हादसा हुआ। महाकाल मंदिर परिसर में दीवार ढहते ही कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पता चला कि हादसे में दो भक्तों की मौत हो गई है जबकि कुछ अन्य लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।