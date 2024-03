उज्जैन की इस मस्जिद को बताया शिव मंदिर, एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट जाएंगे महामंडलेश्वर

उज्जैनPublished: Mar 23, 2024 06:52:05 pm Submitted by: deepak deewan

Ujjain mosque without foundation described as Shiv temple उज्जैन की एक मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष ने अपना दावा जताते हुए इसे शिव मंदिर बताया है।

एएसआई सर्वे की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात

Ujjain mosque without foundation described as Shiv temple - एमपी में धार की भोजशाला का ज्ञानवापी की तर्ज पर ASI का सर्वे जारी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में यह वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष नए सर्वे का विरोध कर रहा है। इसी बीच उज्जैन की एक मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष ने अपना दावा जताते हुए इसे शिव मंदिर बताया है। इसके लिए एएसआई सर्वे की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात भी कही गई है।