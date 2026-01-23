23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

उज्जैन के तराना में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने घरों पर किया पथराव, बस में लगाई आग

Ujjain News: तराना में गुरुवार को हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे कस्बे को छावनी बना दिया है। पुलिस पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी कर रही है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Manish Geete

Jan 23, 2026

ujjain tarana violence

उज्जैन के तराना में शुक्रवार को भी तनाव का माहौल देखा गया। यहां एक बस में आग लगा दी। फोटो-पत्रिका

Ujjain News: उज्जैन जिले के तराना में शुक्रवार को भी माहौल बिगड़ गया। असामाजिक तत्वों ने एक बस में आग लगा दी, वहीं कई घरों पर पथराव भी किया। विहिप प्रचारक सोहेल ठाकुर पर हुए हमले के बाद उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माहौल को देखते हुए क्षेत्र में 300 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है।

तराना में गुरुवार को हुए उपद्रव के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे कस्बे को छावनी बना दिया है। पुलिस पूरे क्षेत्र की ड्रोन से नजर रख रही है। उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा रही है।

गुरुवार को क्या हुआ था

इससे पहले गुरुवार को विहिप प्रचारक पर हुए प्राणघातक हमले के बाद क्षेत्र में बवाल हो गया था। 11 बसों में तोड़फोड़ होने के बाद धारा 144 लगा दी गई थी। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर पुराने विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प के बाद तनाव बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक विहिप के पूर्णकालिक सदस्य सोहेल ठाकुर अपने साथी रजत ठाकुर के साथ गुरुवार शाम 7.30 बजे मालीपुरा क्षेत्र में पहुंचे थे। इसी दौरान मदारगढ़ व काजी मोहल्ला क्षेत्र के कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। करीब आधा दर्जन लोगों ने दोनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

हमले में सोहेल ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर में 8-10 टांके आए हैं। दोनों घायलों को पहले तराना अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया, इसके बाद हालत गंभीर होने पर उज्जैन रेफर कर दिया था। इसके बाद हिन्दू संगठनों ने थाने का घेराव कर दिया था। यह लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर पथराव व लाठी डंडों से हमला कर दिया और कुल 11 बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 05:57 pm

Published on:

23 Jan 2026 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन के तराना में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने घरों पर किया पथराव, बस में लगाई आग

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उज्जैन में वाहन खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत टैक्स छूट, इस दिन से होगी शुरुआत

ujjain news
उज्जैन

लिफ्ट देने के बहाने बनाया हवस का शिकार, लोग पहुंचे तो महिला ने आरोपी को जमकर पीटा

ujjain
उज्जैन

पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, अब सीधे घर पहुंचेगा ‘जीवन प्रमाण पत्र’

pensioners
उज्जैन

’45 मीटर’ चौड़ी होगी सिक्स लेन सड़क, दो जिलों के 29 गांव जुड़ेंगे

road-wide-ujjain
उज्जैन

MP में हैवानियत! नाबालिग का मुंडन, मारपीट के बाद नग्न कर डेढ़ किमी तक घुमाया

ujjain minor paraded naked case head shaved assaulted love affair and old rivalry mp news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.