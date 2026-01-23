उज्जैन के तराना में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने घरों पर किया पथराव, बस में लगाई आग

हमले में सोहेल ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर में 8-10 टांके आए हैं। दोनों घायलों को पहले तराना अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया, इसके बाद हालत गंभीर होने पर उज्जैन रेफर कर दिया था। इसके बाद हिन्दू संगठनों ने थाने का घेराव कर दिया था। यह लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर पथराव व लाठी डंडों से हमला कर दिया और कुल 11 बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।