पत्रिका जनादेश रथ यात्रा : स्वयं करेंगे मतदान , आमजन को भी जागरूक करने का किया संकल्प

युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही शहर में बड़े संस्थानों की स्थापना को जरूरी बताया। डिजाइन ओ-कोल कॉलेज के युवाओं ने स्वयं मतदान करने के अलावा दूसरों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। स्वीप प्रभारी मीना शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार का प्रत्येक वयस्क को उपयोग करना चाहिए। पांच साल में आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में हमारी सशक्त भागीदारी से ही राष्ट्र का विकास हो सकेगा। उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। युवा शक्ति ही देश को सशक्त बना सकती है। पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने वोट की ताकत पहचानते हुए और युवाओं को गली-मोहल्ले में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। रवि बंजारा की टीम ने युवाओं को चुनाव संबंधित कार्यों और विभिन्न एप की जानकारी दी। रचित कच्छावा, मोहित मल्होत्रा, डॉ. राजू शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान युवाओं ने पत्रिका जनादेश यात्रा रथ के मतदाता जागरुकता कार्यक्रम की जानकारी ली। कॉलेज के निदेशक अमित माथुर ने धन्यवाद दिया।

गगवाना ग्राम पंचायत के पास सरपंच गुलजान खानम के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने राजस्थान पत्रिका के जनादेश यात्रा रथ का स्वागत करने के साथ मतदान की शपथ ली। महिलाओं ने गांव में मतदान दिवस पर अधिकाधिक मतदान कराने के लिए अन्य महिलाओं को बी जागरूक करने का संकल्प लिया। सरपंच गुलजान ने सभी महिलाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रोफेसर अंजू माथुर, समाजसेवी बिलाल खान सहित अन्य महिलाएं आदि मौजूद रहे।