22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बजट से उम्मीद: क्या राजस्थान का यह शहर देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा?

Union Budget 2026: मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से जनता को बड़ी राहत और नई सौगातों की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 22, 2026

Jaipur-Ahmedabad Passenger Train, Jaipur-Ahmedabad Passenger Train Stopped, Train News, Railway News, Indian Railway News, Jalore News, Sirohi News, Jodhpur-Sabarmati Passenger Train

फोटो- पत्रिका

Union Budget 2026: जयपुर/शाहपुरा। मोदी सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से शाहपुरा क्षेत्र के लोगों को भी उम्मीदों की आस है। इसको लेकर टाॅक शो के माध्यम से आमजन से केंद्रीय बजट को लेकर परिचर्चा की गई।

जिसमें लोगों ने बेबाक रूप से रोजगार, व्यापार, शिक्षा, सड़क सहित अनेक मुद्दों पर सुझाव रखे। परिचर्चा के दौरान लोगों ने कहा कि यदि शाहपुरा को रेल मार्ग से जोड़ा जाता है तो न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

आरके ग्रुप जन सेवा समिति अध्यक्ष रोहिताश भडाणा ने कहा कि क्षेत्र में रोजगार का अभाव है। क्षेत्र में रोजगार के लिए वृहद औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होनी चाहिए।

शहर के बाहर से हाईवे का निर्माण किया जाए

शाहपुरा युवा विकास मंच के अध्यक्ष राजेश मंडोवरा ने कहा कि सीकर व शेखावटी की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही के लिए शहर के बाहर से हाईवे का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।

शाहपुरा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी कम्पोजीशन को एक प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत करना चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग को राहत मिल सकेगी।

केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए

क्लोथ मर्चेंट यूनियन अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी को और सरलीकरण करना चाहिए। शाहपुरा क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो और रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकें।

मेडिकल से जुड़े महेंद्र अग्रवाल ने व्यापारियों को प्रोत्साहन करने की योजनाएं लागू करनी चाहिए। सर्राफा व्यापार मंडल अध्यक्ष मामराज सोनी ने कहा कि सोने-चांदी के भाव आसमान छूने से दोनों धातुएं आम आदमी से दूरी होती जा रही है।

इनके भावों पर अंकुश लगाया जाए और जीएसटी भी कम की जाए व आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। महेश ढिलाण, रोहित चेची, गोपाल छावड़ी आदि ने कहा कि यहां पर केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

डीजल-पेट्रोल के दामों में भी कमी हो

पूर्व पार्षद रामावतार गुर्जर, विपिन बिहारी सैनी ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की योजना पर भी काम होना चाहिए। सोहनलाल सिसोदिया, गोवर्धन लाल सिसोदिया ने कहा कि सरकार को डीजल पेट्रोल के दामों में भी कटौती करनी चाहिए।

जीतू सैनी, गोपाल चेलरवाल, जयमल किलादार, नरेश लोमोड, मदन, हरसहाय गुर्जर आदि ने कहा कि शाहपुरा क्षेत्र ट्रक व्यवसाय का बड़ा हब है। केंद्र सरकार को शाहपुरा को ट्रांसपोर्ट हब घोषित करना चाहिए।

साथ ही लोगों ने जयपुर-दिल्ली हाईवे पर स्थित दिल्ली तिराहे पर अधूरे पड़े फ्लाईओवर का कार्य भी जल्दी से शुरू करवाने की मांग उठाई। टाॅक शो में प्रहलाद सिसोदिया, सीताराम मेहरा, रामधन, सौरभ सिसोदिया, लकी, ऋषि, रौनक, दीपक आदि ने भी कई मुद्दों पर विचार रखें।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जिस प्रेमी का कर्जा उतारने के लिए बनी कातिल, उसी प्रिया सेठ को जेल में मिला नया प्यार; अब शादी की तैयारी
जयपुर
Priya Seth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 03:15 pm

Published on:

22 Jan 2026 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बजट से उम्मीद: क्या राजस्थान का यह शहर देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भैरू बाबा का अनोखा मेला: JCB से बनेगा चूरमा, एक माह से तैयारियों में जुटे हैं ग्रामीण, जानिए इस बार क्या रहेगा खास

jcb churma
जयपुर

OMR Sheet Scam: 9 साल से चलता रहा खेल ! भर्ती परीक्षाओं में OMR घोटाले ने खोले भर्ती सिस्टम के चौंकाने वाले राज

Good News Rajasthan Staff Selection Board New System Examination Center Reaching will be Easy
जयपुर

प्रोफेसर बनना चाहती थी… महंगे शौक के लिए चुना गलत रास्ता, जानें कौन है जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ?

priya_seth_1
जयपुर

मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, इंसानों के लिए खतरा बन रहे आबादी में बढ़ते वन्यजीव

जयपुर. जेएलएन मार्ग पर घूमती नीलगाय। फोटो रघुवीर सिंह
जयपुर

बीजेपी मंत्री की जनसुनवाई में ‘मजबूर’ कांग्रेसी नेता की दस्तक, भजनलाल सरकार की कर दी तारीफ

Congress Worker Satish Pandey Attends Public Hearing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.