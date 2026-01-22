Infra News: राजस्थान में इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 10 नए फ्लाइओवर, लेकिन इससे राहत की जगह बढ़ने वाली है परेशानी, जानिए क्यों

कानोता, बस्सी के मोहनपुरा, दौसा, सिकंदरा, मानपुर और मेहंदीपुर बालाजी में पहले से फ्लाइओवर बने हुए हैं। लेकिन ये संरचनाएं उन बिंदुओं पर नहीं बनाई गईं, जहां वास्तविक यातायात दबाव रहता है। परिणामस्वरूप वाहन चालकों को आज भी चौराहों पर रुकना पड़ता है और जाम व हादसों का खतरा बना रहता है।