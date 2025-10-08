Road Construction: 185 करोड़ की लागत से NH-21 पर बनेंगे 9 नए ओवरब्रिज, इन जिलों के लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

दौसा। बीकानेर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर महुवा से जयपुर के बीच 9 ब्लैक स्पॉट पर 9 हजार 480 मीटर के ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 184 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। निर्माण एजेंसी ने सर्वे करने सहित प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले इन नौ स्थानों पर दीपावली के बाद तेज गति से निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे इन ब्लैक स्पॉट पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।