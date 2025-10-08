Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Road Construction: 185 करोड़ की लागत से NH-21 पर बनेंगे 9 नए ओवरब्रिज, इन जिलों के लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

Road Construction: निर्माण एजेंसी ने सर्वे करने सहित प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर जयपुर-महुवा के बीच 9 स्थानों पर दीपावली के बाद तेज गति से निर्माण कार्य शुरू होगा।

2 min read

दौसा

image

Kamal Mishra

image

सुनील शर्मा

Oct 08, 2025

highway overbridge

महुवा-जयपुर के बीच एनएच-21 पर बनेंगे 9 ओवरब्रिज (फोटो-एआई)

दौसा। बीकानेर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर महुवा से जयपुर के बीच 9 ब्लैक स्पॉट पर 9 हजार 480 मीटर के ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 184 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। निर्माण एजेंसी ने सर्वे करने सहित प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले इन नौ स्थानों पर दीपावली के बाद तेज गति से निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे इन ब्लैक स्पॉट पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।

इन जगहों पर हुई दुर्घटनाओं में अब तक कई लोग काल का ग्रास बन चुके थे। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण के बाद इस समस्या से आमजन को राहत मिलेगी। साथ ही हाइवे पर आए दिन जगह-जगह लगने वाले जाम से भी वाहन चालकों व आमजन को निजात मिल पाएगी, वहीं यातायात भी सुगम हो सकेगा। ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर सभी प्वाइंटों पर सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके पूरे होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

कंपनी ने प्लांट लगाने किए शुरू

निर्माण एजेंसी ने प्रारंभिक स्तर पर प्लांट लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यातायात सुरक्षा, गति और सुविधा में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा। इस परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध एवं एलओआई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

काम शुरू होने से पहले डायवर्जन रोड होंगे तैयार

यह मार्ग अत्यंत व्यस्ततम होने के कारण निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सभी स्थानों पर डायवर्जन रोड तैयार किए जाएंगे। जिससे कि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकेगी। निर्माण एजेंसी द्वारा अनुमोदन प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। अनुमान है कि इसी माह निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

यातायात हो सकेगा सुगम

राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर बनने वाले ओवरब्रिज निर्माण से लिंक रोड से निकलने वाले आमजन को राहत मिलेगी। जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी चौराहे पर लगने वाले जाम, मानपुर चौराहे से सिकराय को जाने वाली सड़क, दौसा बायपास पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक के साथ ही शहर को जाने वाले वाहनों को राहत मिल पाएगी। वहीं कलक्ट्रेट चौराहे से भांकरी रोड व सोमनाथ चौराहे को आने वाले वाहन आसानी से आ सकेंगे।

कानोता के लोगों को भी मिलेगा फायदा

इसके अलावा व्यस्ततम जीरोता कट, प्रमुख धार्मिक स्थल नईनाथ धाम को जाने वाला बासखो फाटक कट पर जाम से निजात मिल सकेगी। जयपुर जाने वाले वाहनों के लिए करीब एक साल से सुबह शाम जाम की समस्या का सामना कर रहे बस्सी व कानोता के लोगों को अब राहत मिल सकेगी।

यहां इतनी लंबाई में होगा ओवब्रिज का निर्माण

  • मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर- 870 मीटर
  • मानपुर चौराहा- 860 मीटर
  • दौसा बायपास -कलक्ट्रेट चौराहे तक-1760 मीटर
  • जीरोता कट - 1190 मीटर
  • पुलिस लाइन दौसा - 1200 मीटर
  • बासखो फाटक पर- 1020 मीटर
  • बस्सी चक पर- 960 मीटर
  • कानोता में-1620 मीटर

इनका कहना है

दीपावली के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसी माह कार्य आरंभ करने की तिथि भी तय की जाएगी। जिससे समयावधि में कार्य पूरा हो सके। निर्माण एजेंसी द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। -भरतसिंह जोइया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई

Published on:

08 Oct 2025 06:15 am

Published on: 08 Oct 2025 06:15 am

दौसा

राजस्थान न्यूज़

कब से पड़ेगी राजस्थान में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

दौसा

Dausa News: ‘जनता के पैसों से उड़ा रहे मौज…’ पंचायत समिति कार्यालय में 12 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, कारण बताओ नोटिस जारी

Dausa SDM surprise inspection
दौसा

पुलिस ने महिलाओं के ड्रेस में बदमाशों की निकाली पैदल परेड, लगे गिड़गिड़ाने…बोले- माफ कर दो साहब

दौसा

Dausa: बारिश से सरसों-चने की फसल खराब, किसानों को 650 बीघा जमीन पर दोबारा करनी पड़ेगी बुवाई

Crop-damaged-due-to-rain
दौसा

दौसा: पढ़ाई को लेकर डांट पड़ी तो घर से निकला, जयपुर में मिले 11वीं के छात्र ने पुलिस को बताई पूरी कहानी

child-kidnapping-case
दौसा
