Road Construction: 185 करोड़ की लागत से NH-21 पर बनेंगे 9 नए ओवरब्रिज, इन जिलों के लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

महुवा-जयपुर के बीच एनएच-21 पर बनेंगे 9 ओवरब्रिज (फोटो-एआई)
दौसा। बीकानेर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर महुवा से जयपुर के बीच 9 ब्लैक स्पॉट पर 9 हजार 480 मीटर के ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 184 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। निर्माण एजेंसी ने सर्वे करने सहित प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले इन नौ स्थानों पर दीपावली के बाद तेज गति से निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे इन ब्लैक स्पॉट पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।
इन जगहों पर हुई दुर्घटनाओं में अब तक कई लोग काल का ग्रास बन चुके थे। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण के बाद इस समस्या से आमजन को राहत मिलेगी। साथ ही हाइवे पर आए दिन जगह-जगह लगने वाले जाम से भी वाहन चालकों व आमजन को निजात मिल पाएगी, वहीं यातायात भी सुगम हो सकेगा। ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर सभी प्वाइंटों पर सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके पूरे होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
निर्माण एजेंसी ने प्रारंभिक स्तर पर प्लांट लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यातायात सुरक्षा, गति और सुविधा में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा। इस परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध एवं एलओआई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
यह मार्ग अत्यंत व्यस्ततम होने के कारण निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सभी स्थानों पर डायवर्जन रोड तैयार किए जाएंगे। जिससे कि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकेगी। निर्माण एजेंसी द्वारा अनुमोदन प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। अनुमान है कि इसी माह निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर बनने वाले ओवरब्रिज निर्माण से लिंक रोड से निकलने वाले आमजन को राहत मिलेगी। जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी चौराहे पर लगने वाले जाम, मानपुर चौराहे से सिकराय को जाने वाली सड़क, दौसा बायपास पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक के साथ ही शहर को जाने वाले वाहनों को राहत मिल पाएगी। वहीं कलक्ट्रेट चौराहे से भांकरी रोड व सोमनाथ चौराहे को आने वाले वाहन आसानी से आ सकेंगे।
इसके अलावा व्यस्ततम जीरोता कट, प्रमुख धार्मिक स्थल नईनाथ धाम को जाने वाला बासखो फाटक कट पर जाम से निजात मिल सकेगी। जयपुर जाने वाले वाहनों के लिए करीब एक साल से सुबह शाम जाम की समस्या का सामना कर रहे बस्सी व कानोता के लोगों को अब राहत मिल सकेगी।
दीपावली के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसी माह कार्य आरंभ करने की तिथि भी तय की जाएगी। जिससे समयावधि में कार्य पूरा हो सके। निर्माण एजेंसी द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। -भरतसिंह जोइया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग