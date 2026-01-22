22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मुरैना में 2148 शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित, एसपी ने भेजा प्रस्ताव

मुरैना. पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ ने ऐसे 2148 शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है, जिनके धारकों का आपराधिक रिकॉर्ड है अर्थात जिन लोगों ने हथियार की आड़ में अपराध घटित किया है। पुलिस अधिकारियों का मानना हैं कि इस कार्रवाई से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। पुलिस अधिकारियों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 22, 2026

मुरैना. पुलिस अधीक्षक मुरैना समीर सौरभ ने ऐसे 2148 शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है, जिनके धारकों का आपराधिक रिकॉर्ड है अर्थात जिन लोगों ने हथियार की आड़ में अपराध घटित किया है। पुलिस अधिकारियों का मानना हैं कि इस कार्रवाई से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।


पुलिस अधिकारियों का कहना हैं कि फायरिंग, हत्या, हत्या के प्रयास, जमीनों पर कब्जा और अवैध रेत उत्खनन इन सब अपराधों में वैध शस्त्र लाइसेंस का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा था, जिले में करीब 28 से 30 हजार लोगों के पास वैध शस्त्र लाइसेंस हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग पाए गए जिनके हथियार अपराध का जरिया बन चुके थे। पुलिस ने 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान चलाकर सीसीटीएनएस एवं आईसीआईएस पोर्टल के माध्यम से शस्त्रधारियों का अपराधिक अभिलेख चैक करने पर 2148 शस्त्र लायसेंसधारियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया। जांच में जिन लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण पाए गए हैं, चंबल में अब हथियार और अपराध की कोई जगह नहीं है, मुरैना पुलिस की यह कार्रवाई चंबल अंचल को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। इनमें ऐसे लोगों के लायसेंस भी शामिल हैं जिनके
द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने, आपराधिक प्रकरणों के साक्षियों को डरा-धमकाकर न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने एवं उनको दिए गए शस्त्र लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

तीन माह पूर्व निलंबित किए थे 282 शस्त्र लाइसेंस

पुलिस अधीक्षक द्वारा सितंबर 2025 में भी अपराधिक रिकॉर्र्ड वाले 411 लोगों के शस्त्र निलंबन का प्रस्ताव कलेक्टर के भेजा था, उनमें कलेक्टर ने 282 के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए थे।

पुलिस ने एक महीने विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हिंत किया गया, जिनका अपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे 2148 लोगों को चिन्हिंत कर शस्त्र लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है।

सुरेन्द्रपाल सिंह डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरैना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

police

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 03:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना में 2148 शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित, एसपी ने भेजा प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जल भराव के चलते हुए गहरे गड्ढे, 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित

मुरैना

100 दिन के बजाय गरीबों को 125 दिन मिलेगा काम

मुरैना

पुलिस गश्त करती रही इधर अंबाह में 40 लाख की सशस्त्र डकैती

मुरैना

बड़ा झटका: ई-अटेंडेंस न लगाने वाले ‘400 शिक्षकों’ का वेतन रोका गया

e-attendance system
मुरैना

तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

School Bus Accident
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.