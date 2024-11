Russia-Ukraine War: पुतिन के खिलाफ जा कर अमरीका दे रहा यूक्रेन का साथ, क्या और चिढ़ जाएगा रूस ?

सहायता बनाए रखना महत्वपूर्ण US-Ukraine News in Hindi : जुटाई गई धन राशि ने हमारे देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।” वित्त मंत्रालय की प्रेस सेवा ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया। वाशिंगटन (Washington News in Hindi) में अमरीकी ट्रेजरी के अंतरराष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव ( US Treasury Undersecretary for International Affairs) जे शंबॉघ (Jay Shambaugh) के साथ एक बैठक में मार्चेंको ( Marchenko) ने भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए संयुक्त राज्य अमरीका (United States ) से सहायता बनाए रखना “अत्यंत महत्वपूर्ण” है।

कई बिलियन डॉलर पहले ही प्राप्त हो चुके Ukraine Budget News : मार्चेंको (Marchenko) ने भी उन्होंने कहा,हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राज्य कांग्रेस (United States Congress 2024) के लिए यूक्रेन के लिए सहायता पैकेज (Aid package) को मंजूरी देने के लिए जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगी। उसी समय, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों की देखरेख करने वाले अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए अमरीकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( US Deputy National Security Advisor for International Economics) दलीपसिंह (Daleep Singh ) के साथ बातचीत में मार्चेंको ने कहा कि 2024 में कीव (Kyiv News in Hindi) को 37.2 बिलियन डॉलर के बाहरी वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसमें से 10.2 बिलियन डॉलर पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।