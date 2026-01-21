भिलाई में 84 करोड़ रुपए में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

एनएच-53 छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिससे प्रतिदिन 40 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। यही कारण है कि यह मार्ग रायपुर-दुर्ग-भिलाई औद्योगिक बेल्ट की लाइफलाइन माना जाता है। पूर्व में सुपेला, पावर हाउस, डबरापारा और कुम्हारी में बनाए गए चार फ्लाईओवर के कारण इस व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हुआ। पीक आवर्स में लगने वाले लंबे जाम से भी लोगों को राहत मिली। अब खुर्सीपार और सिरसा गेट पर फ्लाईओवर बनने से यात्रा का समय और कम होगा तथा जाम से स्थायी राहत मिलेगी।

42-42 करोड़ रुपए लागत