यूपी के इस जिले में विवाहिता की जहर देकर हत्या करने वाले पति समेत तीन पर मुकदमा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

परिजनों के अनुसार 14 जनवरी 2026 की सुबह करीब साढ़े नौ बजे जेठानी शीवा का फोन आया, जिसमें शहनाज की अचानक तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। आनन-फानन में मायके वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने शहनाज को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पक्ष ने साफ आरोप लगाया है कि शहनाज की मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि साजिश के तहत जहर देकर की गई हत्या है। मामले की गंभीरता को देखते हुए किला थाना पुलिस ने पति माजिद नवाज, जेठ वारिस खान और जेठानी शीवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।