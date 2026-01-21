21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी के इस जिले में विवाहिता की जहर देकर हत्या करने वाले पति समेत तीन पर मुकदमा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

किला थाना क्षेत्र में जहर देकर विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने पीड़ित भाई की तहरीर पर पति, जेठ और जेठानी को नामजद करते हुए हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जांच के बाद दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 21, 2026

बरेली। किला थाना क्षेत्र में जहर देकर विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने पीड़ित भाई की तहरीर पर पति, जेठ और जेठानी को नामजद करते हुए हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जांच के बाद दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।

प्रेमनगर क्षेत्र के सुर्खा बानखाना निवासी मोहसिन खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन शहनाज का निकाह करीब आठ साल पहले किला थाना क्षेत्र के खन्नू मोहल्ला निवासी माजिद नवाज से हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद से शहनाज पर ससुराल में जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ा। पति माजिद नवाज, जेठ वारिस खान और उसकी पत्नी शीवा आए दिन गाली-गलौच, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते थे।

पंचायतें हुईं, लेकिन नहीं रुकी प्रताड़ना

मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों ने कई बार पंचायत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों की हैवानियत नहीं थमी। पीड़िता को कई-कई दिन तक भूखा रखा जाता था और उसे जान से मारने की खुली धमकियां दी जाती थीं। परिजनों का दावा है कि शहनाज ने अपनी पीड़ा मायके वालों को बताई थी और प्रताड़ना से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है, जो ससुराल में किए जा रहे अत्याचारों की गवाही देती है।

तबीयत बिगड़ी, पहुंचते ही मिली मौत की खबर

परिजनों के अनुसार 14 जनवरी 2026 की सुबह करीब साढ़े नौ बजे जेठानी शीवा का फोन आया, जिसमें शहनाज की अचानक तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। आनन-फानन में मायके वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने शहनाज को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पक्ष ने साफ आरोप लगाया है कि शहनाज की मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि साजिश के तहत जहर देकर की गई हत्या है। मामले की गंभीरता को देखते हुए किला थाना पुलिस ने पति माजिद नवाज, जेठ वारिस खान और जेठानी शीवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 01:59 pm

Published on:

21 Jan 2026 01:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में विवाहिता की जहर देकर हत्या करने वाले पति समेत तीन पर मुकदमा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली की विमको माचिस फैक्ट्री समेत दस प्रॉपर्टी सील, 11.53 लाख की मौके पर ही वसूली, 1.30 करोड़ बकाया

क्राइम

22 करोड़ की जीएसटी चोरी, बरेली प्लाईबोर्ड फैक्ट्री सील, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, कुर्की कार्रवाई से उद्योगपतियों में हड़कंप

बरेली

गोला बाजार चौक बना धोपेश्वर नाथ चौक, छावनी ऑडिटोरियम से अस्पताल, ई-ऑक्शन समेत बड़े फैसलों पर कैंट बोर्ड की मुहर

बरेली

स्कूटी-ई रिक्शा की नंबर प्लेट पर दौड़ते थे डंपर, पुलिस की आहट से खनन माफिया में हड़कंप, आकाओं के इशारे पर उड़ाए डिजिटल सबूत

बरेली

रेल यात्री हो जाएं सतर्क… बरेली ब्लॉक से कई ट्रेनें रद्द, रूट बदले, भारत गौरव और इंटरसिटी ट्रेन भी प्रभावित, जानें पूरी अपडेट

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.